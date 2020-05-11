Ubisoft проведёт онлайн-презентацию 12 июля

https://static.news.ru/photo/cce22bf6-93bd-11ea-a506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich, imago-images.de/Global Look Press

Компания Ubisoft запланировала прямую трансляцию Ubisoft Forward 12 июля в 22:00 по московскому времени.

Неизвестно какие игры зрители увидят во время презентации. Ранее компания работала над Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, Gods & Monsters, Assassin's Creed Valhalla и Far Cry.

В Ubisoft приняли решение провести собственное мероприятия после отмены выставки игровой индустрии E3 2020, которая должна была пройти с 9 по 11 июня.

NEWS.ru писал, что Ubisoft начала съёмки фильма о пожилых киберспортсменах, которые соревнуются в шутере Counter-Strike: Global Offensive. Каждый участник команды старше 65 лет. Съёмками картины займутся режиссёры Эбби Кон и Марк Сильверштейн. Ранее они сняли картину «Красотка на всю голову».

Ранее игровые издания обратили внимание на ролик отменённого проекта вселенной Prince of Persia, который получил подзаголовок Redemption. Игру разрабатывала студия Ubisoft Montreal. Разработчик объяснил, что студия не выпускает игры культовой серии поскольку права на Prince of Persia принадлежат Джордану Мекнеру, который создал оригинальную игру. Из-за этого Ubisoft вынуждена делиться с ним прибылью от каждой игры по франшизе.