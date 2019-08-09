https://static.news.ru/photo/76ef229c-ba80-11e9-b19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Платформа Twitch объявила о начале закрытого бета-тестирования Twitch Studio. Новинка представляет собой приложение для ведения прямых трансляций, которое в первую очередь ориентировано на начинающих стримеров.

Twitch Studio предложит пользователям пошаговую настройку, которая позволяет подобрать оптимальные параметры, а также подключить микрофон и веб-камеру. Стримерам также будут доступны настраиваемые шаблоны для трансляции.

Для взаимодействия с сообществом юзеры смогут использовать встроенный журнал действий, оповещения и чат.

В начале августа Twitch разрешил грудное вскармливание перед камерой во время трансляций. Кроме того, популярный стример Тайлер Блевинс, наиболее известный под псевдонимом Ninja, объявил о своём уходе с площадки на Mixer, платформу Microsoft.

Ранее News.ru сообщил, что каждый третий пользователь Рунета (33%) хотя бы несколько раз в год смотрел стримы. 7% пользователей смотрели и самостоятельно проводили прямые трансляции в Интернете, а 5% только стримили.