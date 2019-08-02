https://static.news.ru/photo/cd78116c-b4fb-11e9-8def-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый третий пользователь Рунета (33%) хотя бы несколько раз в год смотрел стримы. 7% пользователей смотрели и самостоятельно проводили прямые трансляции в Интернете, а 5% только стримили.

Исследователи опросили 7745 человек (жители городов с населением не менее 100 тысяч человек) в возрасте от 14 до 45 лет. Под определение «стрим» попадают прямые эфиры концертов, мастер-классов, повседневной жизни, путешествий, а также игровые трансляции.

Последние, как и предполагалось, оказались самыми популярными — их периодически смотрят 53% зрителей, сообщает газета «Ведомости» .

Ранее News.ru рассказал, как китайская девушка-стример под псевдонимом Your Highness Qiaobiluo разочаровала некоторых поклонников. В рамках недавнего прямого включения зрители из-за глюка увидели её настоящее лицо, и оказалось, что она гораздо старше, чем думали пользователи.