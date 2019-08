https://static.news.ru/photo/7e842bce-c2af-11e9-9390-fa163e074e61_660.jpg Фото: EA Games

Разработчики новой части гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Heat на церемонии открытия gamesocm 2019 показали дебютный ролик игрового процесса.

Действие игры развернётся в Палм-Сити. Днём гонщиков ждут разрешённые соревнования Speedhunters Showdown с денежным призом, а ночью они смогут принять участие в нелегальных заездах ради повышения репутации.

Игроков ждёт обширная система кастомизации автомобилей. По словам авторов, впервые в серии пользователи смогут изменять тачки с мобильного устройства при помощи приложения-компаньона Need for Speed Studio. Оно уже доступно для загрузки и открывает ранний доступ к модификациям.

Ранее специалист по работе с сообществом EA Бен Уок (Ben Walke) в рамках сессии вопросов и ответов на reddit пообещал, что в Need for Speed Heat не будет лутбоксов. Вместо них игроков ждёт более традиционная DLC-модель. Разработчики будут продавать наборы с новыми автомобилями, а также бонус, который покажет на игровой карте все коллекционные предметы.

Need for Speed Heat поступит в продажу 8 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики EA смогут получить доступ к игре на три дня раньше — 5 числа.

