Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания Sony объявила об удалении на PS4 интеграции с Facebook. Теперь пользователи не могут связать свои учётные записи с PlayStation Network, импортировать друзей из социальной сети и использовать фотографию своего профиля.

Кроме того, размещение роликов с геймплеем, скриншотов и трофеев также было приостановлено. Sony принесла извинения игрокам за возможные неудобства, но не назвала причину изменений. Тем не менее представитель Facebook сообщил Kotaku, что компании просто пересматривают сделку по интеграции.

Мы работаем с Sony над завершением обновлённого контракта, предназначенного для улучшения интеграции Facebook с PlayStation. Пока эти обсуждения продолжаются, функции Facebook не будут доступны на PlayStation 4. Мы надеемся вернуть их, как только наши команды достигнут соглашения, — прокомментировал представитель соцсети.

Ранее эквадорские учёные выяснили, что отказ от пользования Facebook помогает людям улучшить финансовую ситуацию, а также избежать депрессии. Результат эксперимента показал, что у отказавшихся от соцсети снизился стресс и они стали совершать меньше необдуманных поступков, писал News.ru.

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