https://static.news.ru/photo/1feed2a0-e9b8-11e9-b6ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания Sony объявила об удалении на PS4 интеграции с Facebook. Теперь пользователи не могут связать свои учётные записи с PlayStation Network, импортировать друзей из социальной сети и использовать фотографию своего профиля.

Кроме того, размещение роликов с геймплеем, скриншотов и трофеев также было приостановлено. Sony принесла извинения игрокам за возможные неудобства, но не назвала причину изменений. Тем не менее представитель Facebook сообщил Kotaku , что компании просто пересматривают сделку по интеграции.

Мы работаем с Sony над завершением обновлённого контракта, предназначенного для улучшения интеграции Facebook с PlayStation. Пока эти обсуждения продолжаются, функции Facebook не будут доступны на PlayStation 4. Мы надеемся вернуть их, как только наши команды достигнут соглашения, — прокомментировал представитель соцсети.

Ранее эквадорские учёные выяснили, что отказ от пользования Facebook помогает людям улучшить финансовую ситуацию, а также избежать депрессии. Результат эксперимента показал, что у отказавшихся от соцсети снизился стресс и они стали совершать меньше необдуманных поступков, писал News.ru.