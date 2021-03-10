Sony разработает облегчённую версию PlayStation 5

https://static.news.ru/photo/ee4eab50-81a3-11eb-8fb2-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Компания Sony работает над новой версией игровой приставки PlayStation 5, которая может появиться в 2023 году.

Источники в индустрии рассказали порталу Mydrivers, что разработка идёт полным ходом. Речь идёт о PlayStation 5 Slim — облегчённой и уменьшенной в размерах модификации с чуть меньшей производительностью. Базовая версия PS5 при этом является самой массивной игровой консолью современности. Slim-версия должна получить процессор от AMD на 5-нанометровой платформе. Оригинальная «пятёрка» работает на архитектуре Zen 2 и RDNA 2 на 7-нанометровом «железе».

По данным портала, в 2023 году Sony может также анонсировать PS5 Pro, модификацию с максимальной производительностью среди игровых приставок.

Ранее NEWS.ru писал, что покупатели PS5 на старте продаж приставки столкнулись с критической ошибкой — невозможностью загрузить из официального магазина ряд игр, включая Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, Call of Duty: Black Ops Cold War и другие. Для устранения ошибки нужно было сбрасывать настройки приставки до заводских, что влечёт за собой форматирование накопителя. Примечательно, что о проблеме было известно ещё до начала продаж консоли, но Sony не успела её исправить.