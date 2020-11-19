PlayStation 5 выпустили с критической ошибкой

https://static.news.ru/photo/782eb19e-2aa1-11eb-b8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

После выхода игровой приставки PlayStation 5 пользователи начали сталкиваться с критической ошибкой. О проблеме было известно до начала продаж, но Sony не успела её исправить.

Люди, получившие консоли до 19 ноября, говорили, что некоторые игры невозможно загрузить из официального магазина. Устройство успешно скачивает и устанавливает версию для предыдущего поколения (PlayStation 4), но попытка загрузить версию для новой приставки заканчивается бесконечной загрузкой, передаёт Eurogamer.

Журналист издания не смог установить Mortal Kombat 11 Ultimate Edition. Однако в Сети появляются сообщения о проблемах с многими тайтлами, включая Call of Duty: Black Ops Cold War. Для решения ошибки приходится сбрасывать настройки приставки до заводских, что влечёт за собой форматирование накопителя.

Сотрудник издания обратился в Sony за комментарием, но не получил ответа.

Продажи консоли стартовали в России и мире 19 ноября. Как писал NEWS.ru, версия устройства без дисковода стоит 37 999 рублей, «полная» версия оценивается в 46 999 рублей.

10 ноября в продажу также поступили конкуренты PlayStation 5 — Xbox Series S и Xbox Series X. Первая стоит 27 тысяч рублей, вторая — 45,6 тысяч рублей.