Сентябрь ознаменует собой начало самого богатого на игровые релизы сезона. И хотя до выхода оставшихся претендентов на звание «Игра года» ещё остаётся 1-2 месяца, начало осени тоже порадует немало геймеров.

Во что же поиграть владельцам PC и игровых консолей, читайте в материале News.ru.

NBA 2K20 (6 сентября)

Формула NBA 2K с годами практически не меняется. С каждой новой частью авторы улучшают графику и игровые механики и делают управление удобнее. Но в этом году симулятор приготовил подарок для любителей женского баскетбола — впервые в серии появятся все 12 команд лиги WNBA.

Кроме того, NBA 2K20 предложит «звёздную» сюжетную кампанию. Помимо профессиональных спортсменов, вроде Леброна Джеймса, в режиме MyCAREER также появятся персонажи в исполнении Идриса Эльбы («Лютер») и Розарио Доусон («Город грехов»).

NBA 2K20 появится на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Gears 5 (10 сентября)

Пятая часть Gears of War, название которой сократилось до одного слова, должна стать новым витком эволюции серии. В своих первых превью сюжетной кампании критики рассказали, что экшен станет более масштабным: добавятся локации с открытым миром, транспорт, точки интереса, некоторые ролевые элементы.

История сфокусируется на Кейт Диаз, напарнике Джей Ди Феникса, протагониста прошлой части. Как отметили разработчики, девушка пытается выяснить природу своей таинственной связи с Роем и вскоре узнаёт, что истинная угроза для Серы — она сама. Вместе с кампанией игроки традиционно получат мультиплеер, включающий любимую многим «Орду» и новый совместный режим «Побег».

Gears 5 выйдет на PC и Xbox One.

eFootball PES 2020 (10 сентября) и FIFA 20 (27 сентября)

В этом году главные футбольные симуляторы, eFootball PES 2020 и FIFA 20, вновь выходят в одном месяце. Konami в своей игре проработала динамические навыки дриблинга, новые техники первого касания и физику мяча. Причём консультировал создателей сам Андресом Иньеста. Помимо этого, в качестве эксклюзивного клуба в PES 2020 появится «Ювентус» — его символика, форма и домашний стадион.

Тем временем EA не унывает, поскольку подготовила для FIFA 20 режим уличного футбола VOLTA Football, который вернётся в серию впервые с 2012 года. Он предложит матчи 3 на 3 Rush (без вратаря), 4 на 4, 4 на 4 Rush, 5 на 5, а также профессиональный мини-футбол. Список арен будет разнообразный. Например, подземный переход в Амстердаме, «клетка» в Лондоне и крыша в Токио.

eFootball PES 2020 и FIFA 20 выйдут на PC, PS4 и Xbox One.

Borderlands 3 (13 сентября)

Третью часть Borderlands 3 поклонники безумной франшизы ждали давно, и наконец-то игра готовится поступить в продажу. Геймеры смогут посетить миры за пределами Пандоры, а разработчики обещают показать неповторимые пейзажи (суровые пустыни, разрушенные города и смертоносные болота) и сражения с уникальным врагами.

Главной целью игры станет спасение дома героев от безжалостных психопатов, возглавляющих самую опасную секту в галактике. Игроки смогут стать одним из четырёх новых искателей Хранилища и действовать как в одиночку, так и в компании друзей.

Borderlands 3 станет доступна PC, PS4 и Xbox One.

The Surge 2 (24 сентября)

Оригинальная The Surge получилась хорошей игрой с интересными идеями, но страдавшей от частых сравнений с серией Dark Souls. Сиквел обещает укрепить самобытность серии и предоставить игрокам свободу и выбор. Геймплей станет более вертикальным, искуственный интеллект врагов — лучше, а система кастомизации и развития протагониста — более гибкой.

По сюжету, самолёт героя терпит крушение в Джерико-Сити, гибнущем городе, который охвачен вызванной нанитами смертельной болезнью. Игрокам предстоит столкнуться не только с вышедшими из под контроля роботами, но и военными, строящими коварные планы.

The Surge 2 поступит в продажу на PC, PS4 и Xbox One.