https://static.news.ru/photo/e5388246-e4f8-11e9-8e26-fa163e074e61_660.jpg Фото: blog.activision.com/call-of-duty

Разработчики шутера Call of Duty: Modern Warfare не собираются переименовать Россию в Кастовию. Обе страны появятся в игре, и каждой отведут роль в сюжете.

По словам нарративного дизайнера Тейлора Куросаки, ни одна нация в Modern Warfare не будет изображаться злодейской или праведной: игроки увидят и героев-русских, и злодеев, отстаивающих интересы Запада. Студия Infinity Ward не хочет, чтобы боевик считался пропагандой, поскольку это противоречит центральной идее сюжета — на современной войне нет одной правой стороны, пишет «Игромания» .

В середине сентября участники бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare обратили внимание, что одна из игровых карт сменила местоположение. В альфа-версии Operation: Gun Runner располагалась в вымышленном городе Таворск в России, однако в бете в описании упоминалась придуманная Кастовия.

Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store в российском регионе. На PC и Xbox One игра поступит в продажу 25 октября.

Ранее News.ru писал, что местом действия одной из миссий шутера станет Санкт-Петербург. Эпизод с Банковским мостом пользователи заметили в сюжетном трейлере.