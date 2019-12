https://static.news.ru/photo/5ba5be76-27b6-11ea-b5c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: residentevil2.com

Игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.

За ними следуют Sekiro: Shadows Die Twice (90 баллов), ставшая Игрой года на The Game Awards 2019, Asgard's Wrath (89 баллов) и Slay the Spire (89 баллов). В перечень не включены порты, дополнения и переиздания. С полным списком можно ознакомиться ниже:

Resident Evil 2 (92) Disco Elysium (92) Sekiro: Shadows Die Twice (90) Asgard's Wrath (89) Slay The Spire (89) Fire Emblem: Three Houses (89) Devil My Cry 5 (88) Super Mario Maker 2 (88) Astral Chain (87) The Legend of Zelda: Link's Awakening (87) Manifold Garden (87) Apex Legends (86)

Ранее NEWS.ru рассказал, что рынок игрового стриминга в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей. В 2019 году число стримеров увеличилось на 22%, а общий объём пожертвований им — на 42%. Средняя сумма пожертвований (доната) составила в этом году 356 руб.: половина пользователей отправляет средства в диапазоне 100–299 руб., четверть — 300–999 руб.