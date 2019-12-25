Игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.
За ними следуют Sekiro: Shadows Die Twice (90 баллов), ставшая Игрой года на The Game Awards 2019, Asgard's Wrath (89 баллов) и Slay the Spire (89 баллов). В перечень
- Resident Evil 2 (92)
- Disco Elysium (92)
- Sekiro: Shadows Die Twice (90)
- Asgard's Wrath (89)
- Slay The Spire (89)
- Fire Emblem: Three Houses (89)
- Devil My Cry 5 (88)
- Super Mario Maker 2 (88)
- Astral Chain (87)
- The Legend of Zelda: Link's Awakening (87)
- Manifold Garden (87)
- Apex Legends (86)
Ранее NEWS.ru рассказал, что рынок игрового стриминга в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей. В 2019 году число стримеров увеличилось на 22%, а общий объём пожертвований им — на 42%. Средняя сумма пожертвований (доната) составила в этом году 356 руб.: половина пользователей отправляет средства в диапазоне 100–299 руб., четверть — 300–999 руб.
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