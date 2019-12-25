Фото: residentevil2.com

Игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.

За ними следуют Sekiro: Shadows Die Twice (90 баллов), ставшая Игрой года на The Game Awards 2019, Asgard's Wrath (89 баллов) и Slay the Spire (89 баллов). В перечень не включены порты, дополнения и переиздания. С полным списком можно ознакомиться ниже:

  1. Resident Evil 2 (92)
  2. Disco Elysium (92)
  3. Sekiro: Shadows Die Twice (90)
  4. Asgard's Wrath (89)
  5. Slay The Spire (89)
  6. Fire Emblem: Three Houses (89)
  7. Devil My Cry 5 (88)
  8. Super Mario Maker 2 (88)
  9. Astral Chain (87)
  10. The Legend of Zelda: Link's Awakening (87)
  11. Manifold Garden (87)
  12. Apex Legends (86)

Ранее NEWS.ru рассказал, что рынок игрового стриминга в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей. В 2019 году число стримеров увеличилось на 22%, а общий объём пожертвований им — на 42%. Средняя сумма пожертвований (доната) составила в этом году 356 руб.: половина пользователей отправляет средства в диапазоне 100–299 руб., четверть — 300–999 руб.

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