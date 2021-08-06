Ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года

Игровое издательство Electronic Arts планирует выпустить ремейк Dead Space к концу 2022 года. Об этом сообщает портал VB.
По информации автора статьи, журналиста Джеффа Грабба, Electronic Arts
В самой компании отказались комментировать слухи о дате выхода игра, но отметили, что рады реакции фанатов серии. Тем не менее Грабб уточнил, что EA до конца 2021 года планирует раскрыть новые детали ремейка, а также показать новый трейлер перезапуска.
Ранее на презентации выставки EA Play Live 2021 был показан первый тизер-трейлер ремейка игры Dead Space в жанре survival horror. Разработчики объяснили, что ремейк получился основательным: игра практически собрана с нуля на движке Frostbite (Battlefield, FIFA, Star Wars: Battlefront), сюжет расширен, углубился игровой процесс.