Ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года

Игровое издательство Electronic Arts планирует выпустить ремейк Dead Space к концу 2022 года. Об этом сообщает портал VB.

По информации автора статьи, журналиста Джеффа Грабба, Electronic Arts собирается оставить оригинальное название игры. При этом он отмечает, что сроки могут быть сдвинуты в сторону более поздней даты, так как официально 2022 год ещё никто не подтвердил.

В самой компании отказались комментировать слухи о дате выхода игра, но отметили, что рады реакции фанатов серии. Тем не менее Грабб уточнил, что EA до конца 2021 года планирует раскрыть новые детали ремейка, а также показать новый трейлер перезапуска.

Ранее на презентации выставки EA Play Live 2021 был показан первый тизер-трейлер ремейка игры Dead Space в жанре survival horror. Разработчики объяснили, что ремейк получился основательным: игра практически собрана с нуля на движке Frostbite (Battlefield, FIFA, Star Wars: Battlefront), сюжет расширен, углубился игровой процесс.