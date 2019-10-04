PC-версия содержит ряд графических и технических улучшений, а также новые миссии по охоте за головами, укрытия банд, оружие и многое другое. Red Dead Redemption 2 станет доступна для предзаказа в Rockstar Games Launcher с 9 октября. Все оформившие покупку до 22 числа получат в подарок от разработчиков две из предложенных ниже игр.
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: San Andreas
Bully: Scholarship Edition
L.A. Noire: The Complete Edition
Max Payne 3: The Complete Edition
Кроме того, игрокам достанутся внутриигровые бонусы как для сюжетного (набор предметов, боевой конь, карта сокровищ и денежный бонус), так и для сетевого режима (50 золотых слитков). С 23 октября экшен появится в Epic Games Store, а до Steam он доберётся только в декабре.