https://static.news.ru/photo/c1cf5528-e6b5-11e9-bc8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rockstar Games

Студия Rockstar Games после многочисленных слухов официально объявила о выходе вестерна Red Dead Redemption 2 на PC. Игра станет доступна пользователям 5 ноября.

RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5th https://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8 — Rockstar Games (@RockstarGames) 4 октября 2019 г.

PC-версия содержит ряд графических и технических улучшений, а также новые миссии по охоте за головами, укрытия банд, оружие и многое другое. Red Dead Redemption 2 станет доступна для предзаказа в Rockstar Games Launcher с 9 октября. Все оформившие покупку до 22 числа получат в подарок от разработчиков две из предложенных ниже игр.

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Bully: Scholarship Edition

L.A. Noire: The Complete Edition

Max Payne 3: The Complete Edition

Кроме того, игрокам достанутся внутриигровые бонусы как для сюжетного (набор предметов, боевой конь, карта сокровищ и денежный бонус), так и для сетевого режима (50 золотых слитков). С 23 октября экшен появится в Epic Games Store, а до Steam он доберётся только в декабре.

News.ru в своей рецензии на Red Dead Redemption 2 назвал её лучшим в игровой индустрии экшеном в открытом мире и включил в список лучших игр 2018 года.