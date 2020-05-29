Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

https://static.news.ru/photo/a4671ca8-a1bf-11ea-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Компания Sony объявила дату проведения полноценной презентации PlayStation 5 (PS5). Разработчики предлагают «взглянуть на будущее игр» 4 июня в 23:00 по московскому времени.

Sony в рамках онлайн-мероприятия покажет проекты, которые выйдут на консоли следующего поколения. По словам президента и исполнительного директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, эти тайтлы продемонстрируют лучшие достижения игровой индустрии, над которыми работали ведущие студии по всему миру.

Презентация продлится один час. Компания отметила, что грядущее событие станет первым из серии запланированных ивентов по PS5.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony презентовала бренд PlayStation Studios. Он объединит внутренние студии компании и их игры и будет запущен вместе с игровой консолью PS5 в конце 2020 года.