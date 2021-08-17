Появился трейлер кроссовера Watch Dogs: Legion с Assassin’s Creed

Компания Ubisoft показала трейлер предстоящего кроссовера Watch Dogs: Legion с Assassin’s Creed, который станет доступным 24 августа. В игре появится неканонический «ассасин» по имени Дарси. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Ubisoft.

Игроки смогут пройти два сюжетных задания с участием нового персонажа. В трейлере также сделана отсылка к двум предыдущим частям вселенной Assassin’s Creed: «Синдикат» и «Чёрный флаг».

Watch Dogs: Legion вышла в 2020 году, она является продолжением второй части серии. События в игре разворачиваются в Лондоне, где группа хакеров DedSec борется с авторитарным режимом в Великобритании.

Ранее стало известно, что игровое издательство Electronic Arts планирует выпустить ремейк Dead Space к концу 2022 года. По информации журналиста Джеффа Грабба, Electronic Arts собирается оставить оригинальное название игры. При этом сроки могут быть сдвинуты в сторону более поздней даты, так как официально 2022 год ещё никто не подтвердил.