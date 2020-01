https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Агрегатор Metacritic провёл опрос среди пользователей, чтобы подвести итоги 2019 года и десятилетия. Среди игр лучшими стали ремейк Resident Evil 2 и The Last of Us (в российской локализации «Одни из нас») соответственно.

Участников опроса попросили составить топ-5 лучших игр 2019 года. За первое место проект получал пять очков, за второе — четыре, за третье — три, и т.д.. Хоррор лидирует с небольшим отрывом от второго места — он набрал 2088 очков. Серебряным призёром стала Sekiro: Shadows Die Twice (1813 очков), также ставшая Игрой года по версии The Game Awards. Третью позиции с 1298 очками заняла Death Stranding.

The Last of Us показала более впечатляющий результат: по упоминаниям среди юзеров постапокалиптическая история в два раза обогнала The Legend of Zelda: Breath of the Wild, занявшую вторую строчку (331 упоминание против 163). Замыкает тройку лидеров «Ведьмак 3: Дикая Охота», получившая 118 упоминаний.

В конце декабря ролевая игра от CD PROJEKT RED вновь начала набирать популярность среди игроков благодаря премьере телевизионной адаптации книжного цикла романов от Netflix.

Ранее NEWS.ru представил собственные списки лучших игр 2019 года и десятилетия, в которых также фигурируют ремейк Resident Evil 2 и The Last of Us.