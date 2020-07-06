Pokémon Go принесла разработчикам $3,6 млрд

Мобильная игра с дополненной реальностью Pokémon Go преодолела ещё одну важную отметку. С даты её выхода в 2016 году проект принёс студии Niantic $3,6 млрд.
По подсчётам аналитической фирмы Sensor Tower, на американские аккаунты пришлось 36,2% принесённых разработчикам средств ($1,3 млрд). За ними следуют японские учётные записи, а на третьем месте расположились немецкие (без точных данных). Среди магазинов приложение лидирует в Google Play — 53,6% расходов игроков или $1,9 млрд, у App Store — 46,4% и $1,7 млрд.
Общее число загрузок Pokémon Go составило 576,7 млн раз. По загрузкам места распределились следующим образом: США (18,2%, или 105, 2 млн), Бразилия (63 млн) и Мексика (6,3%, или 36 млн). Больше всего игру
Ранее NEWS.ru рассказал, что The Pokémon Company представила новую игру про карманных монстров — Pokémon Smile. Она представляет собой проект с дополненной реальностью (AR), которая поможет детям лучше чистить зубы.
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