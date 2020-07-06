Pokémon Go принесла разработчикам $3,6 млрд

https://static.news.ru/photo/ed08bfa0-c020-11ea-b0da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мобильная игра с дополненной реальностью Pokémon Go преодолела ещё одну важную отметку. С даты её выхода в 2016 году проект принёс студии Niantic $3,6 млрд.

По подсчётам аналитической фирмы Sensor Tower, на американские аккаунты пришлось 36,2% принесённых разработчикам средств ($1,3 млрд). За ними следуют японские учётные записи, а на третьем месте расположились немецкие (без точных данных). Среди магазинов приложение лидирует в Google Play — 53,6% расходов игроков или $1,9 млрд, у App Store — 46,4% и $1,7 млрд.

Общее число загрузок Pokémon Go составило 576,7 млн раз. По загрузкам места распределились следующим образом: США (18,2%, или 105, 2 млн), Бразилия (63 млн) и Мексика (6,3%, или 36 млн). Больше всего игру скачали пользователи Google Play — 78,3% (450 млн загрузок). На App Store пришлось 21,7% (125,4 млн установок).

Ранее NEWS.ru рассказал, что The Pokémon Company представила новую игру про карманных монстров — Pokémon Smile. Она представляет собой проект с дополненной реальностью (AR), которая поможет детям лучше чистить зубы.