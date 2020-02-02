Пользователи сервиса Metacritic
Рекордно низкий рейтинг сложился из почти 19,2 тысячи голосов пользователей. При этом оценка критиков составила 63 из 100 после шести рецензий в западной игровой прессе.
Игроки раскритиковали переиздание за многочисленные ошибки, отсутствие заявленного улучшения графики и появление цензуры, которая, как считают пользователи, уничтожила важные внутриигровые механики и фишки.
Издатель игры Blizzard никак не отреагировал на критику игры. На русскоязычном сайте компании сообщается только о выходе Warcraft III: Reforged.
NEWS.ru писал, за что начали критиковать переиздание в день релиза, 28 января.
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