https://static.news.ru/photo/7d0354ac-45fc-11ea-a100-fa163e074e61_660.jpg Фото: battle.net

Пользователи сервиса Metacritic обрушили рейтинг видеоигры Warcraft III: Reforged — переиздания легендарной стратегии 2002 года — до 0,5 балла из 10. Это худший показатель в истории.

Рекордно низкий рейтинг сложился из почти 19,2 тысячи голосов пользователей. При этом оценка критиков составила 63 из 100 после шести рецензий в западной игровой прессе.

Игроки раскритиковали переиздание за многочисленные ошибки, отсутствие заявленного улучшения графики и появление цензуры, которая, как считают пользователи, уничтожила важные внутриигровые механики и фишки.

Издатель игры Blizzard никак не отреагировал на критику игры. На русскоязычном сайте компании сообщается только о выходе Warcraft III: Reforged.

NEWS.ru писал, за что начали критиковать переиздание в день релиза, 28 января.