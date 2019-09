Портативные консоли пользовались высоким спросом в конце 90-х и нулевых. В этот период времени, когда у многих людей видеоигры ассоциировались только с компьютерами и стационарными приставками, карманные устройства стали чуть ли не самыми главными девайсами ребятишек, не уступая по важности появившимся тогда мобильным телефонам.

Однако с появлением на рынке смартфонов интерес к портативным консолям начал постепенно угасать. Развитие мобильного гейминга практически полностью вытеснило игровые системы во многих регионах, в связи с чем некоторые компании решили полностью отказаться от этого направления.

Одним из немногих производителей, продолжающих выпускать и поддерживать портативные консоли, остаётся Nintendo. В основном потому, что в Японии они всё ещё пользуются большой популярностью. Гибридная консоль Nintendo Switch, сочетающая в себе свойства домашней и портативной системы, лишнее тому подтверждение — устройство даже возглавило список лучших техноновинок 2017 года от журнала Time.

Екатерина Можгинская

Летом японская компания пошла на необычный шаг и анонсировала Nintendo Switch Lite, полностью портативную версию консоли Nintendo Switch. В 2017-ом производитель прекрасно справился с задачей объединения двух аудиторий, но спустя два года почему-то решил вернуться к отдельному сегменту. News.ru получил новинку в своё распоряжение и постарался разобраться, нужна ли она индустрии сегодня.

Урезанный функционал

Первое, что следует знать о Switch Lite и на что честно указывает Nintendo, — это действительно полностью портативная консоль, которая лишилась двух режимов — ТВ и настольного. У устройства отсутствует отгибающаяся ножка, и его нельзя подключить к телевизору или док-станции Switch.

Более того, игроки не найдут и одну из главных особенностей Switch, контроллеров Joy-Con, поскольку элементы управления интегрированы в корпус. Чтобы опробовать потрясающую систему вибрации HD Rumble, придётся докупать устройства отдельно и подключать их к консоли. Тем не менее акселерометр и гироскоп остались на месте.

Экран Switch Lite получил меньшую диагональ (5,5 дюйма против 6,2 дюйма у Switch), но при этом сохранилось разрешение 1280×720. От этого кадровая частота в играх стала более стабильной, а изображение — более чётким. Насчёт читабельности текста можно также не переживать — даже на уменьшенном дисплее напрягать глаза при чтении совсем не обязательно. Среди явных минусов можно выделить игру на солнце, поскольку делать это будет проблематично.

Екатерина Можгинская

Однако избавление от вышеупомянутых компонентов способствовало тому, что консоль стала легче и компактнее оригинала, что немаловажно для портативного девайса (91,1 мм x 208 мм x 13,9 мм). Возможно, вы не сможете комфортно носить его в кармане, зато консоль идеально поместится в рюкзак или портфель.

nintendo.com

Доктор Nintendo

Держать Switch Lite в руке удобно и даже приятно, а покрытие из матового пластика не позволяет устройству выскользнуть даже во время особо напряжённых игровых эпизодов. При этом отсутствие отсоединяемых частей в каком-то смысле пошло консоли на пользу: если у «старшего брата» ощущалось, что «джойкон» может отсоединиться, то здесь, как и подобает такому типу девайсов, цельность конструкции не отвлекает от игры.

Решение Nintendo заменить кнопки направления на привычную «крестовину» (D-pad) оказалось вполне удачным. Особенно она проявит себя в классических платформерах и в эти моменты даже может вызвать приятное чувство ностальгии у тех, кто застал культовую эпоху NES/SNES.

Кнопки XYAB ощущаются более пружинистыми, и проблем с откликом аналоговых стиков также не наблюдалось. Возможно, что отсутствие контроллеров как таковых «исцелило» консоль от приписываемого оригиналу «дрейфа Joy-Con». Немало игроков жаловались, что их герой или камера продолжали двигаться даже после того, как стик возвращался в исходное положение.

Что насчёт игр, то получить доступ ко всей библиотеке Switch из-за особенностей портативной консоли не получится. При выборе тайтла следует в первую очередь обратить внимание на поддержку портативного режима: соответствующий значок должен быть расположен на упаковке или странице в Nintendo eShop.

Сыграть в высокооценённые критиками The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey у игроков получится, но вот неподготовленных пользователей может отпугнуть цена проектов AAA-класса: портативность никак не повлияла на их стоимость.

Заявленная автономность в 3–7 часов соответствует действительности. Заряда батареи хватает на авиаперелёт или поездки на работу/учёбу и обратно вместе с парой-тройкой часов вечерней игры. Но следует помнить, что время работы зависит от игры: при запущенной Breath of the Wild консоль сядет через 3,5–4 часа.

The new Nintendo Switch Lite Unboxing video is now live! Let me know which color you like best (and enter to win one): https://t.co/eFlLuYoF4q - RT!!! pic.twitter.com/IV53UifbIl — Tim Schofield (@qbking77) September 22, 2019

Итог

Если вы ищете консоль для ненапряжённого времяпрепровождения на диване или для того, чтобы было чем заняться во время поездок помимо просмотров фильмов и сериалов, то Switch Lite станет хорошим выбором. В особенности для тех, кто хочет, но так и не смог познакомиться с продукцией Nintendo.

Однако устройство всё равно меркнет на фоне особенностей гибридной Switch, включая контроллеры Joy-Con или возможность подключить её к телевизору за несколько секунд. Тем не менее Nintendo Switch Lite наверняка найдёт свою аудиторию и даже рискует стать идеальной портативной консолью для поклонников японской компании.