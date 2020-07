Metacritic назвал лучшие игры первой половины 2020 года

https://static.news.ru/photo/122ecfc4-c687-11ea-bf89-fa163e074e61_660.jpg Фото: atlus.com

Сайт-агрегатор Metacritic опубликовал список 20 самых высокооценённых игр первой половины этого года. Лидером рейтинга стала Persona 5 Royal, расширенная версия оригинального тайтла 2016 года, со средним баллом 95.

На втором месте расположилась The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») с 94 баллами, которая на днях потеряла лидерство в британском чарте продаж. Третье место досталось Half-Life: Alyx (93 балла), за ней следуют Ori and the Will of the Wisps и Animal Crossing: New Horizons — средний балл обеих игр составил 90 баллов.

В топ-20 также попали DOOM Eternal (88 баллов), Final Fantasy VII Remake (87 баллов), Desperados III (86 баллов), Nioh 2 (85 баллов) и Command & Conquer Remastered Collection (83 балла).

