F1 2020 сместила с первого места The Last of Us Part 2 в британском чарте

https://static.news.ru/photo/73ed2de2-c4f1-11ea-b2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/f1ego

Дебютант F1 2020 занял первое место в британском чарте продаж. Симулятор Формулы 1 и Формулы 2 сместил с этой позиции The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II»), которая лидировала на протяжении трёх недель.

Релиз новой части F1 стал самым крупным стартом для серии с 2017 года: продажи физически игры от студии Codemasters выросли на 22% по сравнению со стартовым периодом F1 2019. В то же время показатели постапокалиптического экшена упали почти вдвое (48%), из-за чего игра оказалась на третьем месте.

Вторая позиция досталась Animal Crossing: New Horizons, четвёртая и пятая — Mario Kart 8: Deluxe и Minecraft для Nintendo Switch соответственно. Топ-10 в британской рознице с 5 по 11 июля выглядит следующим образом:

F1 2020 Animal Crossing: New Horizons «Одни из нас: Часть II» Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Switch) GTA V Call of Duty: Modern Warfare Luigi's Mansion 3 Marvel's Iron Man VR Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Ранее NEWS.ru рассказал, что Assassin's Creed Valhalla («Assassin’s Creed Вальгалла») получила дату выхода — новая часть знаменитой серии поступит в продажу 17 ноября.