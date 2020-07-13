F1 2020 сместила с первого места The Last of Us Part 2 в британском чарте

Дебютант F1 2020 занял первое место в британском чарте продаж. Симулятор Формулы 1 и Формулы 2 сместил с этой позиции The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II»), которая лидировала на протяжении трёх недель.
Релиз новой части F1 стал самым крупным стартом для серии с 2017 года: продажи физически игры от студии Codemasters выросли на 22% по сравнению со стартовым периодом F1 2019. В то же время показатели постапокалиптического экшена упали почти вдвое (48%), из-за чего игра оказалась на третьем месте.
Вторая позиция досталась Animal Crossing: New Horizons, четвёртая и пятая — Mario Kart 8: Deluxe и Minecraft для Nintendo Switch соответственно. Топ-10 в британской рознице с 5 по 11 июля
- F1 2020
- Animal Crossing: New Horizons
- «Одни из нас: Часть II»
- Mario Kart 8: Deluxe
- Minecraft (Switch)
- GTA V
- Call of Duty: Modern Warfare
- Luigi's Mansion 3
- Marvel's Iron Man VR
- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
Ранее NEWS.ru рассказал, что Assassin's Creed Valhalla («Assassin’s Creed Вальгалла») получила дату выхода — новая часть знаменитой серии поступит в продажу 17 ноября.
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