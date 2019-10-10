После 20 лет в Microsoft настало время для моего следующего приключения. Это был прекрасный путь в Xbox, и будущее остаётся светлым. Спасибо всей команде Xbox, я невероятно горжусь тем, чего мы достигли, и желаю вам всего наилучшего. Скоро расскажу, что меня ждёт (очень взволнован!). Самое главное, я хочу поблагодарить всех вас, товарищи-игроки, и наших замечательных поклонников за поддержку. Продолжайте играть, и я надеюсь скоро увидеть вас онлайн!
Глава Xbox Фил Спенсер в своём Twitter поблагодарил Ибарру за большой вклад в Xbox и Microsoft и за активную защиту «поклонников с самого первого дня».
За время пребывания в компании топ-менеджер успел поработать над несколькими крупными проектами, включая сетевой сервис Xbox Live, подписку Xbox Game Pass и стриминговую платформу Mixer.