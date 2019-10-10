https://static.news.ru/photo/6b0828da-eb44-11e9-ba91-fa163e074e61_660.jpg Майк Ибарра Фото: AP/TASS

Корпоративный вице-президент Xbox Майк Ибарра объявил о своём уходе. Он проработал в Microsoft 20 лет.

Most importantly I want to thank all of you fellow gamers, and our great fans, for all the support. Keep gaming and I hope to see you online soon!” 2/2 #gamers https://t.co/1eK6p7ppYe — Mike Ybarra (@XboxQwik) 9 октября 2019 г.

После 20 лет в Microsoft настало время для моего следующего приключения. Это был прекрасный путь в Xbox, и будущее остаётся светлым. Спасибо всей команде Xbox, я невероятно горжусь тем, чего мы достигли, и желаю вам всего наилучшего. Скоро расскажу, что меня ждёт (очень взволнован!). Самое главное, я хочу поблагодарить всех вас, товарищи-игроки, и наших замечательных поклонников за поддержку. Продолжайте играть, и я надеюсь скоро увидеть вас онлайн!

Глава Xbox Фил Спенсер в своём Twitter поблагодарил Ибарру за большой вклад в Xbox и Microsoft и за активную защиту «поклонников с самого первого дня».

За время пребывания в компании топ-менеджер успел поработать над несколькими крупными проектами, включая сетевой сервис Xbox Live, подписку Xbox Game Pass и стриминговую платформу Mixer.

Ранее News.ru рассказал, что Sony объявила об уходе главы игрового подразделения SIE Worldwide Studios Шона Лейдена. Имя его преемника компания пока не сообщает.