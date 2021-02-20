Компания Blizzard перевыпустит игру Diablo 2 для современных ПК и консолей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Разработчик видеоигр Blizzard объявил о планах выпустить обновлённую версию известной игры Diablo 2 с улучшенной графикой и совместимостью с современными компьютерами и игровыми консолями.

Компания сделала соответствующий анонс на своём YouTube-канале в ходе конференции BlizzConline, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что над новой версии Diablo, которая выйдет под названием Diablo II Resurrected, Blizzard Entertainment работает совместно с Vicarious Visions. Разработчики планируют заменить двумерные модели и спрайты в игре на 3D-графику, добавят в игру рендеринг частиц, динамическое освещение, поддержку широкоформатных экранов, контроллеров. При максимальных настройках графики игра сможет идти в формате 4К и 60 кадрами в секунду.

Новая видеоигра будет доступна для владельцев ПК, Xbox One, а также серий S и X, PlayStation 4 и 5 и Nintendo Switсh. Точная дата выхода игры неизвестна, однако ожидается, что релиз состоится до конца 2021 года.

Оригинальная версия Diablo II вышла и 2000 году и стала одной из самых популярных игр среди геймером. Продолжение серии игр — Diablo III — увидело свет в 2012 году.

Ранее NEWS.ru писал, что компания EA объявила дату перевыпуска трилогии игр по вселенной Mass Effect.