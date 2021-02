Названа дата релиза переиздания трилогии видеоигр Mass Effect

https://static.news.ru/photo/4ef82a4c-659a-11eb-a11c-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres / globallookpress

Анонсирован выход переиздания оригинальной трилогии видеоигр Mass Effect. Релиз выйдет 14 мая 2021 года.

Начиная с 14 мая пользователи смогут купить Mass Effect: Legendary Edition на PlayStation S4, Xbox One и ПК. Комплект будет включать в себя три оригинальных игры, а также более 30 загружаемых дополнений, пишет портал Kotaku. При этом разработчики убрали из новой версии мультиплеер.

Видеоигры будут доступны для запуска в разрешении 4К. Создатели обновили интерфейс, уменьшили время загрузки и поработали над улучшением текстуры и эффектов. Кроме того, разработчики доработали механику стрельбы в игре.

