Игры

Kingdom Come: Deliverance разошлась тиражом в 3 млн копий

17:14, 16 июня 2020 41
Фото: Deep Silver

Deep Silver и Warhorse Studios объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance преодолел отметку в 3 млн копий. В качестве нового достижения пользователи Steam бесплатно смогут опробовать ролевую игру с 18 по 22 июня.

Студия также показала обновлённый логотип. Сейчас разработчики работают над неанонсированным проектом, а также намерены расширить штат до 180 человек в течение 2021 года.

Ранее NEWS.ru включил Kingdom Come: Deliverance в список лучших игр 2018 года, потому что она полностью погружает геймера в замечательную атмосферу средневековой Чехии и не следует правилам, а устанавливает свои собственные.

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