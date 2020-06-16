Kingdom Come: Deliverance разошлась тиражом в 3 млн копий

https://static.news.ru/photo/162a07bc-afdd-11ea-a871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Deep Silver

Deep Silver и Warhorse Studios объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance преодолел отметку в 3 млн копий. В качестве нового достижения пользователи Steam бесплатно смогут опробовать ролевую игру с 18 по 22 июня.

Студия также показала обновлённый логотип. Сейчас разработчики работают над неанонсированным проектом, а также намерены расширить штат до 180 человек в течение 2021 года.

Warhorse Studios unveiled a new company logo

The studio is currently working on a new, unannounced project, and is recruiting staff to grow into a team of up to 180 people within the next year. pic.twitter.com/jwcMjuEtCv — Miracles & Marvels (@miraclemarvel) June 16, 2020

Ранее NEWS.ru включил Kingdom Come: Deliverance в список лучших игр 2018 года, потому что она полностью погружает геймера в замечательную атмосферу средневековой Чехии и не следует правилам, а устанавливает свои собственные.