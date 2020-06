Kingdom Come: Deliverance разошлась тиражом в 3 млн копий

Студия также показала обновлённый логотип. Сейчас разработчики работают над неанонсированным проектом, а также намерены расширить штат до 180 человек в течение 2021 года.

Warhorse Studios unveiled a new company logo

The studio is currently working on a new, unannounced project, and is recruiting staff to grow into a team of up to 180 people within the next year.