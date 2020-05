Компания Microsoft, как и обещала ранее, организовала специальный выпуск Inside Xbox, который был посвящён «игровому процессу следующего поколения». Крупные игры-эксклюзивы разработчики приберегли до июльской презентации, предоставив право дебютного показа своим партнёрам.

Презентация началась с демонстрации геймплея шутера Bright Memory: Infinite. За его разработку отвечает геймдизайнер из Китая, работавший в одиночку. Действие шутера происходит в футуристическом мегаполисе в 2036 году. Мир столкнулся со странным явлением, причину которого учёные найти не смогли. Для расследования инцидента Сверхъестественная научная исследовательская организация (Supernatural Science Research Organization, или SRO) направила агентов в различные регионы.

В рамках стрима студия Codemasters анонсировала DiRT 5. По словам разработчиков, игроков ждёт новая глава в наследии серии, которая будет «более смелой и дерзкой, чем когда-либо прежде».

Студия Ebb Software подтвердила, что атмосферный приключенческий хоррор Scorn выйдет и на Xbox Series X. А сама игра, вдохновлённая работами Ханса Руди Гигера и Здзислава Бексиньского, получила новый трейлер.

Следующим новым проектом стал космический боевик CHORUS. Геймерам в роли девушки-пилота предстоит взять под управление разумный истребитель и отправиться на исследование межзвёздного пространства и древних храмов за пределами нашей реальности. Выход игры намечен на 2021 год.

Авторы ожидаемой многими игроками Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выпустили новый кинематографический трейлер. Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs не поделились точной датой выхода ролевого экшена, зато подтвердили его выход на Xbox Series X.

Ещё одним новым проектом стало приключение Call of the Sea, которое перенесёт игроков в 30-е годы прошлого века на юг Тихого океана. Главная героиня отправляется на поиски пропавшей экспедиции мужа на райский остров, где должна будет разгадать секреты потерянной цивилизации.

На стриме Microsoft также представила The Ascent — экшен с ролевыми элементами и кооперативом, действие которого разворачивается в сеттинге киберпанка.

Владельцев Xbox Series X и ПК-игроков под конец 2020 года ждёт психологический хоррор следующего поколения The Medium. За саундтрек отвечает дуэт знаменитых композиторов — Акира Ямаока (Silnet Hill) и Аркадиуш Рейковский (Layers of Fear). Местом действия станет Польша, а главным героем будет медиум, способный видеть реальные и альтернативный миры.

Bandai Namco и создатели серии Tales of анонсировали ролевой экшен Scarlet Nexus. По сюжету, в далёком будущем в человеческом мозге был обнаружен псионический гормон, дающий людям экстрасенсорные способности и «изменивший мир, каким мы его знали». После невероятного открытия на анатомическую находку открыли охоту безумные мутанты, известные как Другие (Others). Scarlet Nexus выйдет на Xbox One и Xbox Series X.

Список кооперативных шутеров пополнится боевиком Second Extinction. Проект, рассчитанный на трёх игроков, будет посвящён истреблению диких мутировавших динозавров ради возвращения Земли человечеству.

Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения). Геймеры также смогут перенести сохранения с одного устройства на другое.

Основная часть презентации завершилась тизером геймплея Assassin's Creed: Valhalla (в русской локализации — «Assassin’s Creed: Вальгалла»), которую Ubisoft анонсировала в конце апреля. Полноценная демонстрация игрового процесса пройдёт позже.

Над созданием игры работает студия Ubisoft Montreal, известная поклонникам серии по «Чёрному флагу» и «Истокам». «Вальгалла» будет посвящена саге о яростном викинге по имени Эйвор, которого взрастили на легендах о битвах и воинской славе. Игроки, как и в предыдущей части, смогут выбрать пол протагониста, а также татуировки, боевой раскрас и экипировку.

Assassin's Creed: Valhalla выйдет на PC (эксклюзивно в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store), Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series X.