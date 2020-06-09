Самым важным игровым событием 2020 года станет релиз новых консолей Microsoft и Sony — Xbox Series X и PlayStation 5. Если, конечно, пандемия COVID-19 вновь не внесёт свои коррективы в планы компаний. И пока Sony готовится к презентации игр для PS5, которая состоится в этот четверг, 11 июня, глава Xbox Фил Спенсер рассуждает, каким будет будущее консолей.

В отличие от конкурентов Microsoft движется в сторону доступности — геймеры должны иметь больше возможностей решать, где и как они играют. При этом делает ставку на то, что через десять лет всё больше и больше игроков будут придерживаться подхода «нет богов, нет мастеров», где и как они играют. Фил Спенсер, глава Xbox считает, что вопрос, будут ли консоли существовать через 10 лет, сам по себе некорректен.

В перспективе для меня это вопрос жизнеспособности телевидения. Есть расчёты, эта шахматная партия, в которую мы играем. Это уже не шашки, — считает Спенсер.

Партия, о которой говорит глава Xbox, происходит не против Sony, а против постоянно изменяющихся тенденций того, как два миллиарда игроков по всему миру потребляют информацию. Когда Xbox Series X появится в магазинах в конце года, он станет многообещающей частью экосистемы компании, куда также входят игровой облачный сервис Project xCloud и программа Xbox Play Anywhere. Первый позволит транслировать игры на смартфон или планшет по Wi-Fi или мобильной сети, а вторая делает определённые тайтлы доступными как на консоли, так и на ПК.

Мы намерены сосредоточится на игроках и их устройствах, которые соответствуют их образу жизни, — говорит Спенсер.

Играют все

Xbox активно выступает за кроссплатформенную игру и даже настаивает на том, чтобы другие игровые компании присоединялись к этой инициативе. Когда в сентябре 2017 года благодаря случайности обладатели консоли Microsoft могли играть с владельцами PS4 в Fortnite, Спенсер написал в Твиттере, что он надеется, что функция останется включённой.

Этот мир, в котором купленное вами оборудование не позволяет нам играть вместе, кажется совершенно чужим в современных реалиях, — говорит Спенсер, называя «огороженные сады» «конструкцией 90-х годов».

Глава Xbox вспоминает некоторую негативную реакцию со стороны традиционных консольщиков, когда компания решила начать одновременно выпуск эксклюзивов на ПК и консоль пару лет назад. Для них, как пояснил Спенсер, концепция выглядит следующим образом: «консоль выходит каждые пять лет, поэтому я беру своё старое устройство, кладу его и все игры в картонную коробку, а потом убираю в шкаф. После чего я покупаю новые игры для нового устройства. Такой консоль и должна быть».

xbox.com

Помимо консолей высокую популярность имеет и другое направление — мобильные игры. По мере продвижения Xbox на такие рынки, как Африка и Индия, Спенсер полагает, что люди, которые обычно используют для развлечений смартфоны и планшеты, не собираются покупать телевизор и устройству к нему. Они захотят поиграть, например, в симулятор пиратской жизни Sea of ​​Thieves на том, что у них уже есть. Таким образом, игры могут стать более независимыми от девайсов, как это случилось с фильмами, телевидением и музыкой.

Вы и я можем смотреть Netflix. Я не знаю, где вы его смотрите, где я его смотрю, но мы можем поговорить о шоу, которые мы смотрим. Я хочу, чтобы игры развивались до того же уровня, — рассказал Спенсер в интервью WIRED.

При этом руководитель игрового подразделения Microsoft не считает, что Xbox Series X станет последней консолью, поскольку в мире ещё долгое время будут оставаться люди, любящие подобный опыт игры. Но даже в этом случае компания продолжит развивать и другие направления, чтобы каждый пользователь мог сам решать, как и где он хочет играть.

Xbox Series X должна поступить в продажу осенью 2020 года.