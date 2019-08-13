Борьба разработчиков игр с интернет-пиратством — тема, которая, кажется, будет актуальной всегда. Однако противостояние двух вечных врагов не приносит практически никаких плодов защищающейся стороне, ведь рано или поздно пользователи, решившие не платить за продукт, а скачать его из Сети, получат такую возможность.

В России пиратство, можно сказать, оказалось вшито в гены граждан с самого начала компьютерной популяризации в стране. Лицензионных продуктов было крайне мало, и потому поклонникам игр приходилось изучать ассортимент рынков и ларьков, переполненных контрафактом. Стоит признать, немалая часть покупателей даже не подозревала, что покупает пиратские диски.

На сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую сторону. И хотя споры о пиратстве между пользователями всё ещё бывают жаркими, оно всё же порицается большинством «законопослушных» игроков, которые считают, что отдавая деньги за проект, они благодарят студии за проделанную работу. Порой даже встречаются случаи, когда юзеры, скачав «пиратку» и завершив прохождение, идут покупать лицензионную версию. Просто, чтобы сказать авторам «спасибо!» рублём.

При этом верные традициям интернет-пиратства были, есть и будут, и ради подобной аудитории разработчики иногда добавляют в свои игры особенности, либо затрудняющие прохождение, либо делающие его невыносимым. О самых интересных из них и решил рассказать News.ru.

Пиратский страж

Разработчики из хорватской студии Croteam в своё время решили защитить Serious Sam 3: BFE довольно нестандартным образом — большим скорпионообразным монстром. Очень быстрым и, самое главное, бессмертным. Игроки могли бегать от него сколько угодно, использовать весь имеющийся у Сэма арсенал, но ничто и никто не мог спасти их от неминуемой участи. Ровно до того момента, пока энтузиасты не выпустили соответствующую «таблетку».

Живые боеприпасы

В сентябре 2008 года Crytek выпустила Crysis Warhead, самостоятельное дополнение для экшена с самыми высокими системными требованиями для своего времени. Но, несмотря на модифицированную версию защиты SecuROM, шутер пал под натиском пиратов всего через несколько дней. Но в течение этого короткого времени игроки столкнулись с интересным решением разработчиков — пулями-курицами.

Каждое оружие в игре, включая вражеское, начинало использовать пернатых в качестве боеприпасов. Со стороны этого выглядело занимательно: двое солдат (один с дробовиком, а другой с пулемётом) стреляют друг в друга курицами, которые при этом не могут убить цель. Мера могла оказаться эффективной, не будь она такой весёлой.

Неизбежное падение

Для тех кто не знает, приключенческий экшен Mirror’s Edge позволяет игрокам вжиться в роль настоящей паркурщицы, стремительно пересекающей одну крышу за другой, используя окружение. Главным элементом проекта, который доставлял настоящее эстетическое удовольствие, была скорость, и именно этим воспользовались создатели, чтобы наказать пиратов.

На середине обучения, когда игрок практически освоил управление, Mirror’s Edge фиксировала особый чекпойнт: если продукт оказывался нелицензионным, то включался специальный триггер. Он автоматически замедлял главную героиню перед трамплином, таким образом не давая ей перепрыгнуть через пропасть.

Морская болезнь

Четвёртую часть культовой серии GTA ждали многие, в том числе и пираты. После прибытия в Либерти-сити и завершения пролога, скачавшие боевик игроки предвкушали многочасовое приключение с погонями от полиции и эффектными перестрелками, а получили лишь головокружение и тошноту. Почему? Потому что именно так авторы решили бороться против пиратства.

Во время заставки камера в игре начинала бесконтрольно вращаться, практически не оставляя геймерам никаких шансов на нормальное прохождение. Те, кто всё же решился продолжить, сталкивались со второй защитой — любая машина, в которую садился протагонист, тут же начинала дымиться и автоматически разгоняться. Умно, Rockstar Games!

Полная цензура

Поклонники серии The Sims привыкли, что во время особо пикантных моментов игра скрывала части тел симов за пикселями. Однако в четвёртой части дело приняло неожиданный поворот. В пиратской копии игры пиксели не просто не исчезали, а начинали распространяться по всему экрану.

Об особенности The Sims 4 пользователи узнали из официальных форумов, где появлялись сообщения о «баге». Разработчики позже рассказали, что это мера против пиратов, и настоятельно рекомендовали таким игрокам купить лицензию, в которой не будет «подобной пикселизации».

Летучая мышь без крыльев

Создатели Batman: Arkham Asylum тоже позаботились о внутриигровой защите своего продукта. Спустя некоторое время после начала прохождение геймеры, скачавшие игру, обнаружили, что супергерой не может парить на своём плаще — процесс его раскрытия постоянно прерывался.

Смирившись с этим, пираты продолжили исследовать лечебницы Аркхэм до того момента, пока не находили комнату с ядовитым газом. Пройти её можно было только спикировав на платформу, но игра банально не давала этого сделать. Более того, иногда Бэтмен не мог зацепиться крюком за вентиляцию, что также ставило крест на прохождении. Со своей проблемой пользователи отправились на форумы издателя Eidos.

Один из его администраторов прояснил ситуацию, ответив одному из «пострадавших», что проблема, с которой он столкнулся, заключается в ловушке защиты от копирования, которая ловит людей, пытающихся бесплатно скачать взломанные версии игры.

Это не ошибка в коде игры, это ошибка в вашем моральном коде, — заключил админ.

Впоследствии, фраза стала крылатой и не раз использовались игроками в беседе с пиратами.