https://static.news.ru/photo/1a89e578-dbb4-11e9-8f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: King of Hearts/Wikimedia Commons

Верховный суд Парижа постановил, что европейские потребители могут свободно перепродавать цифровые игры, купленные в Steam. Исходя из решения, сервис Valve предоставляет продукцию бессрочно, а не как часть пакета подписки.

Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.

Согласно решению, у Valve есть три месяца, чтобы изменить свои условия обслуживания. Хотя, вероятно, процесс будет отложен из-за апелляции, потому что Valve намерена обжаловать решение.

Мы не согласны с решением Парижского суда первой инстанции и будем его обжаловать. Решение не повлияет на Steam, пока дело находится на рассмотрении, — заявил пресс-секретарь Valve изданию The Verge .

Постановление стало победой Федерального союза потребителей Франции в четырёхлетнем судебном противостоянии против Steam.

Ранее News.ru сообщил, что игроки в Dota 2 сообщили о получении многолетних банов. Возможность начать поиск матча у отдельных пользователей заблокирована вплоть до января 2038 года.