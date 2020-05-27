Фестиваль BlizzCon перенесли на 2021 год

https://static.news.ru/photo/02345512-9ff9-11ea-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Blizzard объявила о переносе фестиваля BlizzCon 2020. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие теперь может пройти в начале 2021 года.

Как заявили в компании, они рассматривали различные способы проведения фестиваля, но в итоге решили перенести его из-за сложностей, связанных с обеспечением здоровья посетителей.

Мероприятие, скорее всего, пройдёт в онлайн-формате. Организаторы BlizzCon также ищут альтернативы для проведения киберспортивных турниров, которые обычно проходят в рамках фестиваля.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve начала продажи боевого пропуска The International 2020 в Dota 2. Игрокам доступны для покупки три комплекта: 1-го, 50-го и 100-го уровней.