Боевой пропуск The International 2020 появился в Dota 2

Постапокалиптический экшен The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть 2») может не выйти в странах Ближнего Востока. Игра всё ещё недоступна в региональном PS Store, хотя другой эксклюзив, Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»), выходящий в середине лета, уже есть в сервисе.

Пользователь reddit под псевдонимом Ghostechful связался по этому вопросу с поддержкой PlayStation, в которой ему сообщили, что если игры нет в магазине, то это решение «компетентных органов страны». При этом...