Боевой пропуск The International 2020 появился в Dota 2

https://static.news.ru/photo/ca88b5de-9f55-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: The International 2020

Компания Valve начала продажи боевого пропуска The International 2020 в Dota 2. Игрокам доступны для покупки три комплекта: первого, 50-го и 100-го уровня.

Боевой пропуск добавил систему гильдий, боевое состязание, заказные убийства, при выполнении которых геймеры получают боевые очки, боковую лавку, где можно нанимать героев за золото, новые катакомбы, мини-игры во время паузы и многое другое.

25% от продаж боевых пропусков пойдут в призовой фонд турнира The International 2020 — на момент написания заметки он составлял почти $7 млн. Дата его проведения пока неизвестна, так как Valve перенесла его на неопределённый срок из-за пандмемии коронавируса.

В середине мая NEWS.ru писал, что на онлайн-платформе компьютерных игр «Московский киберспорт» стартовали первые соревнования по дисциплинам CS:GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra.