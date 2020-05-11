«Московский киберспорт» проведёт 220 турниров с призовым фондом 3 млн

https://static.news.ru/photo/3d8b409c-9367-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На онлайн-платформе компьютерных игр «Московский киберспорт» стартовали первые соревнования по дисциплинам CS:GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra.

Игровые соревнования будут проходить в формате дуэли — один на один. Участники пройдут через квалификационные турниры, в каждом из которых разыграют между собой призовой фонд в размере 5 000 рублей для тройки лучших и суммарно 1 000 рейтинговых баллов для вошедших в топ-16. Максимальное количество участников одного турнира варьируется в разных дисциплинах от 128 до 512 человек.

По итогам каждого месяца обладатели наибольшего количества рейтинговых баллов примут участие в промежуточных гранд-финалах, а сильнейшие игроки по итогам трёх месяцев попадут в суперфинал.

Всего в рамках марафона «Московский Киберспорт» в течение трёх месяцев в онлайн-режиме пройдёт более 220 турниров с общим призовым фондом 3 000 000 рублей, сообщает пресс-служба соревнований.

Также соревнования пройдут по Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone и NHL 20.

Ранее NEWS.ru cообщал, что российский сегмент киберспорта переживал пик развития и до пандемии. Однако карантин и самоизоляция обеспечат индустрии приток новых клиентов.