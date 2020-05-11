«Московский киберспорт» проведёт 220 турниров с призовым фондом 3 млн

На онлайн-платформе компьютерных игр «Московский киберспорт» стартовали первые соревнования по дисциплинам CS:GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra.
Игровые соревнования будут проходить в формате дуэли — один на один. Участники пройдут через квалификационные турниры, в каждом из которых разыграют между собой призовой фонд в размере 5 000 рублей для тройки лучших и суммарно 1 000 рейтинговых баллов для вошедших в топ-16. Максимальное количество участников одного турнира варьируется в разных дисциплинах от 128 до 512 человек.
По итогам каждого месяца обладатели наибольшего количества рейтинговых баллов примут участие в промежуточных гранд-финалах, а сильнейшие игроки по итогам трёх месяцев попадут в суперфинал.
Всего в рамках марафона «Московский Киберспорт» в течение трёх месяцев в онлайн-режиме пройдёт более 220 турниров с общим призовым фондом 3 000 000 рублей, сообщает пресс-служба соревнований.
Также соревнования пройдут по Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone и NHL 20.
Ранее NEWS.ru cообщал, что российский сегмент киберспорта переживал пик развития и до пандемии. Однако карантин и самоизоляция обеспечат индустрии приток новых клиентов.
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