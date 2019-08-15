https://static.news.ru/photo/73c17a14-bf4b-11e9-87c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: nexusmods.com

Создатель модификаций под псевдонимом Adnan4444 выпустил новую работу для ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая Охота». Энтузиаст изменил внешность главного героя, заменив его на образ Генри Кавилла из телевизионной экранизации книжной серии.

The Witcher 3: trasformare Geralt in Henry Cavill? Ci pensa una mod! https://t.co/pSxJn85LSL pic.twitter.com/HQXqNse0oZ — ExodusDragons (@exodusdragons) 15 августа 2019 г.

Автор пообещал добавить в будущем различные вариации актёра: со шрамами, грязью, каштановыми волосами с голубыми глазами и т.д.

Netflix представил дебютный тизер сериала «Ведьмак» в середине июля, посвятив его трём главным героям: Геральту, Йеннифер и Цири. По сюжету охотник на монстров изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются более злыми, чем чудовища. Премьера «Ведьмака» должна состояться до конца 2019 года.

Дублированный ролик стал доступен подписчикам сервиса 13 августа.