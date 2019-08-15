Создатель модификаций под псевдонимом Adnan4444 выпустил новую работу для ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая Охота». Энтузиаст изменил внешность главного героя, заменив его на образ Генри Кавилла из телевизионной экранизации книжной серии.
Автор пообещал добавить в будущем различные вариации актёра: со шрамами, грязью, каштановыми волосами с голубыми глазами и т.д.
Netflix представил дебютный тизер сериала «Ведьмак» в середине июля, посвятив его трём главным героям: Геральту, Йеннифер и Цири. По сюжету охотник на монстров изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются более злыми, чем чудовища. Премьера «Ведьмака» должна состояться до конца 2019 года.
Дублированный ролик стал доступен подписчикам сервиса 13 августа.