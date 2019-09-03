Студия CD PROJEKT RED подтвердила появление мультиплеера в Cyberpunk 2077. Он станет доступен после релиза проекта.
Сетевая игра находилась в стадии исследования, но сейчас, по словам авторов, они приступили к полноценной разработке. Однако студия не планирует торопиться с её релизом.
Сейчас план заключается в том, чтобы выпустить Cyberpunk 2077 в апреле, затем выпустить DLC (бесплатные) и контент для синглплеера, и когда мы закончим, то пригласим вас в мультиплеер, — говорится в Twitter игры.
Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 16 апреля 2020 года.
Ранее News.ru сообщил, что CD PROJEKT RED показала новый 15-минутный ролик игрового процесса Cyberpunk 2077, в котором упор сделан на вариативность прохождения.