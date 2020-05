Call of Duty: WWII стала одной из июньских игр PS Plus

https://static.news.ru/photo/87cf0f10-9f49-11ea-885b-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.com

Компания Sony назвала одну из бесплатных игр июньской линейки PS Plus. Подписчики получат шутер Call of Duty: WWII.

Мы поправили первоначальный пост. Call of Duty: WWII будет одной из игр месяца в июне. — PlayStation Россия (@PlayStationRU) May 25, 2020

Боевик уже доступен для скачивания. Действие Call of Duty: WWII разворачивается во время Второй мировой. Вторую игру грядущей линейки разработчики объявят в ближайшие дни.

До 1 июня подписчики PS Plus могут забрать майские игры — Cities: Skylines и Farming Simulator 19.

Ранее Sony и студия Sucker Punch в рамках нового выпуска State of Play представили 18 минут игрового процесса Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»). Ролик посвящён исследования мира, боевой системе и кастомизации главного героя, писал NEWS.ru.

Следующий выпуска State of Play также будет посвящён одной игре — The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть 2»). Разработчики покажут около 25 минут игрового процесса.