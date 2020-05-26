Call of Duty: WWII стала одной из июньских игр PS Plus

Боевик уже доступен для скачивания. Действие Call of Duty: WWII разворачивается во время Второй мировой. Вторую игру грядущей линейки разработчики объявят в ближайшие дни.
До 1 июня подписчики PS Plus могут забрать майские игры — Cities: Skylines и Farming Simulator 19.
Ранее Sony и студия Sucker Punch в рамках нового выпуска State of Play представили 18 минут игрового процесса Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»). Ролик посвящён исследования мира, боевой системе и кастомизации главного героя, писал NEWS.ru.
Следующий выпуска State of Play также будет посвящён одной игре — The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть 2»). Разработчики покажут около 25 минут игрового процесса.