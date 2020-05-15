Авторы Ghost of Tsushima показали 18 минут геймплея

https://static.news.ru/photo/13dad0fa-96a0-11ea-aad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

Компания Sony и студия Sucker Punch в рамках нового выпуска State of Play представили 18 минут игрового процесса Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»). Ролик посвящён исследования мира, боевой системе и кастомизации главного героя.

Игроки смогут ориентироваться в открытом мире с помощью путеводного ветра. Точки интереса будут отмечены такими элементами, как клубы дыма и выделяющиеся деревья. Животные и птицы также подскажут игрокам интересные для изучения места. В качестве точек перемещения выступят святилища, к которым приведут лисы.

Цзин, протагонист «Призрака Цусимы», сможет вызывать врагов на противоборства, похожие на дуэли. Игрокам предстоит следить за индикатором силы главного героя, поскольку, по словам разработчиков, каждый удар должен попасть в цель. Парирование атаки противника в последний момент позволит Дзину беспрепятственно поразить врага.

При стелс-прохождении протагонист становится Призраком и использует в качестве оружия устрашение: фейерверки понадобятся для отвлечения, дымовые бомбы — для побега и незаметного нападения, а кунаи и лук — для дальних атак.

Авторы также добавят в игру японское озвучение, которое можно выбрать в начале прохождения (субтитры присутствуют), фоторежим с возможностью создавать видеоролики и чёрно-белый режим в стиле классических самурайских фильмов.

«Призрак Цусимы» выйдет только на PS4 17 июля.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony презентовала бренд PlayStation Studios. Он объединит внутренние студии компании и их игры и будет запущен вместе с игровой консолью PS5 в конце 2020 года.