Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

Sony презентовала бренд PlayStation Studios. Он объединит внутренние студии компании и их игры и будет запущен вместе с игровой консолью PS5 в конце 2020 года.

Наряду с логотипом Sony представила новое вступительное видео, которое появится при запуске игр. Ролик включает персонажей из Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon: Zero Dawn и The Last of Us («Одни из нас»).

Мы считаем, что это хороший способ сообщить потребителям, что, если они увидят это [интро], то перед ними окажутся качественные игры, которые они ожидают от нас. И этот бренд будет существовать как для известных существующих франшиз, так и новых, которые нам ещё предстоит изучить, — поделился старший вице-президент и глава отдела глобального маркетинга Sony Interactive Entertainment Эрик Лемпель.

Игры для PS4 от Sony также будут носить бренд PlayStation Studios, но компания не успеет подготовить его к релизу эксклюзивов «Одни из нас: Часть II» или «Призрак Цусимы», которые должны выйти летом. Это же коснётся и Horizon: Zero Dawn на ПК, хотя Лемпел уверяет, что любые игры от внутренних студий, которые в будущем будут выпущены на других платформах, получат аналогичную маркировку, сообщает GamesIndustry.biz.

Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователи обратили внимание на вакансию компании Sony. В ней упоминается, что игровая консоль PlayStation 5 (PS5) должна поступить в продажу в октябре 2020 года. Позже в комментарии изданию Famitsu представитель Sony Interactive Entertainment заявил, что информация о месяце запуска PS5 — ошибка.