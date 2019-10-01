https://static.news.ru/photo/415408aa-e415-11e9-99d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty

Компания Activision выпустила Call of Duty Mobile. Мобильная версия шутера уже доступна пользователям iOS и Android.

Игроки смогут посоревноваться друг с другом в двух режимах (классическая сетевая игра и «королевская битва») на пяти картах, среди которых Nuketown, «Крушение» и Hijacked. Кроме того, в скором времени в игре появится зомби-режим.

Игроки смогут разблокировать классических персонажей франшизы, оружие, награды за серию, а также кастомизировать снаряжение.

Ранее в Studio MDHR в честь двухлетия Cuphead объявили о преодолении платформером очередного рубежа. Продажи игры достигли отметки 5 млн копий, писал News.ru.