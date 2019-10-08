https://static.news.ru/photo/9427a300-e9c1-11e9-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty RU/youtube.com

Компания Activision и студия Infinity Ward представили релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare. Новых кадров практически нет, зато разработчики в очередной раз напомнили, что игроков ждёт ураганный боевик.

Действие игры вновь перенесётся в современность, а одним из главных элементов станет возвращение капитана Прайса, основного персонажа оригинальной трилогии. По словам разработчиков, они вновь хотят сделать упор на сюжетной кампании. Игроки отправятся на секретные операции в знаменитые европейские города и нестабильные области Ближнего Востока.

Авторы обещают, что не будут разделять стороны конфликта на «белых» и «чёрных». В игре будет показана правдивая современная война, где каждое задание обещает быть таким же провокационным, как в своё время стала миссия «Ни слова по-русски».

Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store в России, однако в начале октября страница с шутером вновь появилась в онлайн-магазине. На PC и Xbox One игра поступит в продажу 25 октября.

Ранее News.ru рассказал, что Call of Duty: Mobile возглавила рейтинг самых популярных iOS-приложений в более чем 100 странах. При этом игра через несколько дней после релиза также успела преодолеть отметку в 35 млн загрузок на iOS и Android.