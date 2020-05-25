Бабушка-геймер устала от критики и перестала выпускать видео про Skyrim

https://static.news.ru/photo/ae1ba76e-9f35-11ea-895d-fa163e074e61_660.jpg Ширли Карри Фото: Shirley Curry/youtube.com

Бабушка Ширли Карри, которая с 2015 года выпускает видео по игре The Elder Scrolls V: Skyrim, заявила, что берёт перерыв, так как устала от критики в комментариях к своим роликам.

Об этом 84-летний геймер сказала на недавно опубликованном видео. Женщина, которую разработчики игры согласились «увековечить» в следующей части, рассказала, что старается читать все комментарии под своими роликами и в последнее время столкнулась с огромным количеством критикующих её сообщений.

Она отметила, что испытывает из-за этого стресс, а это негативно сказывается на её здоровье, передаёт DTF.

Некоторые комментарии под моими видео меня напрягают, и я знаю, что они не должны влиять на меня таким образом, однако как есть. Теперь я буду отвечать лишь на некоторые комментарии, и многие буду вообще удалять, — сказала бабушка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард объявил, что разработчики увековечат женщину-стримера Ширли Карри (Shirley Curry) в шестой части The Elder Scrolls. Ролик, посвящённый 25-летию знаменитой серии, показывает, как поклонница Skyrim участвует в 3D-сканировании для создания её персонажа в игре.