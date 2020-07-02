Авторы ремастера Crysis отложили релиз игры из-за утечки

https://static.news.ru/photo/ab0a76e8-bc56-11ea-bf24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Crysis/facebook.com

Студия Crytek отложила релиз обновлённой версии шутера Crysis. Игра, судя по утёкшей информации, должна была выйти 23 июля, но разработчики перенесли её на несколько недель.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3 — Crysis (@Crysis) July 1, 2020

По словам авторов, они потратят дополнительное время на доработку ремастера, чтобы он соответствовал стандартам, который игроки «привыкли видеть от проектов серии Crysis».

Вместе с релизом боевика Crytek также перенесла и премьеру геймлейного трейлера. Он должен был появиться на официальном YouTube-канале 1 июля, но утёк в Сеть вместе со скриншотами за некоторое время до этого. Пользователи раскритиковали графику в обновлённой игре, и, как утверждают в студии, они учтут замечания игроков.

Разработчики занимаются созданием экшена совместно с Saber Interactive, работавшей над World War Z и Switch-версией «Ведьмака 3». Crysis Remastered предложит новые графические опции, высококачественные текстуры и поддержку трассировки лучей (собственное аппаратное решение компании) на всех основных платформах, включая Nintendo Switch.

Ремастер выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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