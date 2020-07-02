Авторы ремастера Crysis отложили релиз игры из-за утечки

По словам авторов, они потратят дополнительное время на доработку ремастера, чтобы он соответствовал стандартам, который игроки «привыкли видеть от проектов серии Crysis».
Вместе с релизом боевика Crytek также перенесла и премьеру геймлейного трейлера. Он должен был появиться на официальном YouTube-канале 1 июля, но утёк в Сеть вместе со скриншотами за некоторое время до этого. Пользователи раскритиковали графику в обновлённой игре, и, как утверждают в студии, они учтут замечания игроков.
Разработчики занимаются созданием экшена совместно с Saber Interactive, работавшей над World War Z и Switch-версией «Ведьмака 3». Crysis Remastered предложит новые графические опции, высококачественные текстуры и поддержку трассировки лучей (собственное аппаратное решение компании) на всех основных платформах, включая Nintendo Switch.
Ремастер выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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