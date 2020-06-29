Ремастер Crysis получит геймплейный трейлер в начале июля

https://static.news.ru/photo/714e6056-ba97-11ea-a2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Crysis/trwitter.com

Студия Crytek объявила дату выхода геймплейного трейлера Crysis Remastered. Его премьера пройдёт 1 июля в 19:00 по московскому времени.

Разработчики занимаются созданием ремастера совместно с Saber Interactive, работавшей над World War Z и Switch-версией «Ведьмака 3». Crysis Remastered предложит новые графические опции, высококачественные текстуры и поддержку трассировки лучей (собственное аппаратное решение компании) на всех основных платформах, включая Nintendo Switch, говорится в описании.

Боевик выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch летом 2020 года.

Ранее Джейсон Шрайер из Bloomberg поделился новой информацией о разрабатываемой ролевой игре по «Гарри Поттеру». Неанонсированный проект должен выйти в 2021 году на ряде платформ, включая готовящиеся к выходу консоли следующего поколения PS5 и Xbox Series X, писал NEWS.ru.