Apple решила изменить стратегию развития игрового сервиса Apple Arcade. Компания расторгнула контракты с некоторыми разработчиками, и разрабатываемые ими проекты оказались закрыты. Сейчас в Купертино изучают новых подход, который поможет увеличить аудиторию сервиса.

По словам людей, знакомых с ситуацией, компания разорвала контракты с разработчиками в начале 2020 года и тогда же сообщила им о корректировке дальнейшего курса. Творческий продюсер Apple Arcade в разговоре с некоторыми студиями заметил, что у их будущих игр не было того уровня «вовлечённости», который нужен купертинцам. Сейчас компанию интересуют тайтлы, которые смогут удержать пользователей в сервисе по завершении бесплатного пробного периода.

Apple даже привела в пример идеальную игру, вписывающуюся в их новый подход, — боевик-головоломку Grindstone со множеством уровней. Разработкой проекта занималась студия Capybara Games, знакомая пользователям по таким тайтлам, как Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Might & Magic: Clash of Heroes и Critter Crunch.

Хорош, но недостаточно

При этом у Acrade дела действительно идут не самым лучшим образом. Apple ежемесячно выпускает новые игры в сервисе, но ни один из 120 доступных проектов так и смог стать хитом. Как утверждают разработчики, недавнее изменение стратегии предполагает, что рост числа подписчиков оказался слабее, чем ожидалось. В Купертино не спешат делиться результатами Arcade, но недавно компания начала предлагать второй бесплатный пробный месяц, что можно трактовать как отсутствие у «яблочных» пользователей заинтересованности в сервисе.

Valentin Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Apple в своём заявлении агентству Bloomberg заявила , что гордится запуском первого в мире сервиса подписки на мобильные игры, многие из которых отмечены наградами и широко известны своим художественным исполнением и игровым процессом.

Наше видение всегда заключалась в том, чтобы расширять и развивать каталог Apple Arcade, и мы не можем дождаться, когда наши пользователи попробуют игры, над которыми работают разработчики, — утверждают в компании.

В то же время Apple добавила, что всегда планировала вносить изменения в свою линейку аркадных игр, основываясь на отзывах подписчиков.

apple.com/apple-arcade

Компания выделила десятки миллионов долларов на создание тайтлов для сервиса. По словам источников, несколько игр даже обошлись Apple в круглую сумму — от $1 млн до $5 млн. Веру купертинцев в Arcade подкрепляют другие данные: «яблочные» сервисы остаются одним из самых быстрорастущих сегментов компании. Во втором финансовом квартале он принёс рекордные $13 млрд (23% от общих продаж).

Apple запустила Apple Arcade в сентябре 2019 года. Подписка открывает пользователям неограниченный доступ к библиотеке игр разного жанра и с поддержкой контроллеров. Главными преимуществами сервисами стали отсутствие рекламы и внутриигровых покупок. Подобный подход, а также возможность запуска игр офлайн вызвали положительный отклик у тематических изданий. Однако отсутствие стоящих проектов зародило в критиках скептицизм, и, похоже, что Apple сама пришла к аналогичным выводам.