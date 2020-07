Компания Electronic Arts решила не менять планы на отменённую выставку E3 2020 и провела собственное онлайн-мероприятие EA Play Live 2020. Игроки, как и в случае с предыдущими презентациями разработчиков, не ждали многого от ивента, что в итоге и подтвердилось. О том, что показала EA, читайте в материале NEWS.ru.

Юсеф Фарес (Josef Fares) и его студия Hazelight (разработчики игры A Way Out) анонсировали свой новый проект, который «взорвёт игрокам мозг», — кооперативный приключенческий платформер It Takes Two. По сюжету...