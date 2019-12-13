https://static.news.ru/photo/463b011a-1d6e-11ea-8caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slightly Mad

Студия Slightly Mad, знакомая игрокам по Project CARS, анонсировала 2019 Fast & Furious: Crossroads. Игру в рамках The Game Awards представили Вин Дизель и Мишель Родригес.

О проекте известно немного. По словам разработчиков, игроков ждёт новая глава гоночной саги с кинематографическим безостановочным экшеном и головокружительными трюками. Crossroads предложит как сюжетную кампанию, так и мультиплеер.

Игра станет доступна на PC, PS4 и Xbox One в мае 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что студия Telltale Games в сотрудничестве с AdHoc Studio и Warner Bros. объявили о возобновлении разработки второй части The Wolf Among Us. На The Game Awards 2019 разработчики показали короткий тизер проекта.