Студия Telltale Games в сотрудничестве с AdHoc Studio и Warner Bros. объявили о возобновлении разработки второй части The Wolf Among Us. На The Game Awards 2019 разработчики показали короткий тизер проекта.

Над сиквелом работают режиссёры Ник Херман и Деннис Ленар, сценарист Пьер Шоретт, актёры озвучивания Адам Харрингтон (Бигби) и Эрин Иветтер (Снежка), а также композитор Джаред Эмерсон-Джонсон. The Wolf Among Us...