До этого времени разработчики проведут два бета-тестирования и раскроют детали кроссплатформенной игры. Последним ивентом станет премьера кооперативного режима Spec Ops. Она пройдёт 7 октября.
Владельцы PS4 получат ранний доступ к бете — она пройдёт 12–13 сентября. Открытое тестирование начнётся 14–16 сентября, а также 19–20 сентября (включает ранний доступ для PC и Xbox One). Все платформы смогут принять в нём участие 21–23 сентября.
Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября.
Ранее News.ru рассказал, что Infinity Ward прокомментировала разработку Call of Duty: Modern Warfare 2. Создатели отметили, что скандально известная миссия «Ни слова по-русски» разделила команду на два лагеря.