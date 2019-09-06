https://static.news.ru/photo/558eeace-d088-11e9-8a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.fandom.com

Студия Infinity Ward рассказала о грядущих мероприятиях шутера Call of Duty: Modern Warfare. Одним из них станет дебютная демонстрация сюжетной кампании, которая состоится в конце сентября.

The road to launch for #ModernWarfare is in its final stretch. Gather your intel and get ready for the Open Beta next weekend. pic.twitter.com/agQvlqR4lC — Call of Duty (@CallofDuty) 5 сентября 2019 г.

До этого времени разработчики проведут два бета-тестирования и раскроют детали кроссплатформенной игры. Последним ивентом станет премьера кооперативного режима Spec Ops. Она пройдёт 7 октября.

Владельцы PS4 получат ранний доступ к бете — она пройдёт 12–13 сентября. Открытое тестирование начнётся 14–16 сентября, а также 19–20 сентября (включает ранний доступ для PC и Xbox One). Все платформы смогут принять в нём участие 21–23 сентября.

Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября.

Ранее News.ru рассказал, что Infinity Ward прокомментировала разработку Call of Duty: Modern Warfare 2. Создатели отметили, что скандально известная миссия «Ни слова по-русски» разделила команду на два лагеря.