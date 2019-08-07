https://static.news.ru/photo/f7bc6e74-b950-11e9-bca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: GalaxyNote10Global/facebook.com

Компания Samsung презентовала новую линейку фаблетов Galaxy Note10. Разработчики добавили в смартфоны подэкранный ультразвуковый сканер отпечатков пальцев и дыру для фронтальной камеры, расположенную по центру.

Старшая модель получила 6,8-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ (3040x1440), основную камеру на 12,16 и 12 Мп с дополнительной ToF-камерой, селфи-камеру на 10 Мп и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Аппаратной основой устройства стали процессор Snapdragon 855/Exynos 9825 (в зависимости от региона), 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб внутренней флэш-памяти.

Galaxy Note10 отличается от старшей модели 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280x1080), отсутствием дополнительной ToF-камеру и батареей ёмкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон также получил чипсет Snapdragon 855/Exynos 9825, 8 Гб RAM и 256 Гб флэш-памяти.

Линейка официально лишилась аудиоразъема 3,5 мм, который заменил USB Type-C. Однако пользователи получат в комплекте специальный переходник для наушников. Sasmung вернула фирменный стилус S Pen с новыми функциями: встроенный динамик, акселерометр, гироскоп, а также поддержка воздушных жестов.

Смартфоны поступят в продажу 25 августа в трёх цветах (аура (градиентный), черный, красный для стандартой модели; аура (градиентный), белый, черный для старшей). Цена Galaxy Note10 составит 76 990 руб., а за старшую модель пользователям придётся отдать 89 990 руб.

Ранее президент Xiaomi Лин Бин в рамках конференции Xiaomi Future Image Technology Communication заявил, что компания планирует выпустить смартфон со 108-мегапискельной камерой. Она сможет создавать изображения с разрешением 12 032×9024 пикселей.