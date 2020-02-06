https://static.news.ru/photo/f068fc7c-48c6-11ea-840d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mi.com

Компания Xiaomi объявила, что новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 первым на рынке получит оперативную память нового поколения LPDDR5. Её производством занимается Micron Technology.

По словам вице-президента Xiaomi Group Чанг Ченга, новейшие микросхемы LPDDR5 DRAM позволят флагманам компании стать более производительными и стабильными, сохранив прежнюю энергоэффективность.

Мы уверены, что в 2020 году микросхемы памяти LPDDR5 станут общим стандартом для флагманских мобильных устройств всех ведущих производителей, — считает Ченг.

Новый тип оперативной памяти также предоставляет высокую скорость доступа к данным, необходимую для реализации алгоритмов искусственного интеллекта и работы в сетях 5G. Мобильные устройства с поддержкой пятого поколения мобильной связи смогут скачивать информацию со скоростями до 6,4 Гбит/с и обеспечивать работу таких ресурсоёмких систем, как автомобильные автопилоты и гарнитуры дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Poco, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал новый смартфон Poco X2. Устройство получило квадрокамеру и двойную дыру в дисплее.