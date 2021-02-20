WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от его правил

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Если пользователи WhatsApp откажутся от выполнения его новых правил, мессенджер применит в их отношении санкции — ограничит отправку сообщений.

Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений, — сказано в сообщении.

Мессенджер будет работать только на приём звонков и уведомлений, но отправлять сообщения будет запрещено.

При этом неактивные аккаунты удалят уже через 120 дней с последнего использования приложения.

От мессенджера сегодня отказались уже 30 миллионов пользователей из-за его новой политики. Большинство пользователей не согласны передавать свои личные данные и контакты в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что в чатах Telegram не будет рекламы, для таргетинга которой могут использоваться данные пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.