Владельцы флагманов Samsung жалуются на проблемы после обновления аппаратов

https://static.news.ru/photo/85fb7a18-2476-11eb-8df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO

Обладатели топовых моделей смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Note20 сообщают о проблеме с зарядкой аппаратов после обновления операционной системы.

Как заметили владельцы флагманов, после обновления Android на их смартфонах пропала функция быстрой беспроводной зарядки. Теперь зарядить телефон можно только «по проводу», со стандартной мощностью пять ватт, передаёт Android Police.

Отмечается, что количество сообщений о проблемах с беспроводной зарядкой в ​​сериях Galaxy S20 и Note20 растёт в последние два месяца. При этом те же зарядные устройства по-прежнему работают со старыми телефонами.

Samsung пока не ответила на жалобы, но, по некоторым данным, проблема может решиться с новым обновлением системы, работа над которым началась в конце октября.

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