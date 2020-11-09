Новая версия iOS была взломана хакерами

https://static.news.ru/photo/72779614-2293-11eb-a280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая версия операционной система iOS под номером 14.2 вышла неделю назад. Хакеры её взломали.

Участники проекта checkra1n взломали iOS 14 и выложили её джейлбрейк. Хакеры заявили, что софт, позволяющий получить доступ к файлам системы, полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х, к которым относятся iPhone 7 и iPhone 7 Plus. При этом ограниченную поддержку получат iPhone 8, 8 Plus и iPhone X, сообщает РИА Новости.

Хакеры заметили, что в новой версии джейлбрейка, который открывает доступ к некоторым закрытым функциям iOS, были исправлены некоторые ошибки. К ним относится распространённая проблема, связанная с зависанием устройств, внеплановым запуском режима восстановления, некорректным отображением графического интерфейса системы.

Как писал NEWS.ru, глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов считает, что в каждом смартфоне есть системные настройки, которые лучше не менять, чтобы не превратить телефон в бесполезный кусок пластика, а также обезопасить себя от утечки личных данных.

Первым опасным моментом он назвал попытку многих пользователей отредактировать настройки приёма вызовов. Если менять эти настройки без достаточных знаний, то можно случайно заблокировать входящие вызовы с неизвестных или скрытых номеров.