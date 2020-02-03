https://static.news.ru/photo/d5dc59ac-466f-11ea-b9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: samsung.com

Инсайдер Бен Гескин опубликовал ролик с грядущим складным смартфоном Samsung Galaxy Z Flip. Форм-фактор устройства, как утверждалось ранее, аналогичен дизайну аппарата Motorola razr.

Девайс должен получить 6,7-дюймовый AMOLED-экран с дырой посередине, две задние камеры на 12 Мп каждая, одну фронтальную на 10 Мп и батарею ёмкостью 3300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью до 9 Вт.

Аппаратной основой смартфона станут процессор Snapdragon 855, 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней флеш-памяти. Samsung также добавит в Galaxy Z Flip внешний дисплей размером 1,06 дюйма и заднюю панель из стекла Gorilla Glass 6. Устройство будет работать под управлением Android 10. Galaxy Z Flip должен поступить в продажу в Европе 14 февраля по цене около €1500.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung закроет свой крупнейший в Китае магазин в связи с угрозой распространения коронавируса.